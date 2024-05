Defesa do Flamengo tem teste de fogo na Libertadores

Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (15/05), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. O jogo vale muito para as pretensões de ambos os lados e promete ser um teste de fogo para os defensores rubro-negros. Afinal, os bolivianos contam com uma média de 2,5 gols por partida na competição.

O Flamengo está na terceira colocação do grupo e precisa vencer os próximos dois jogos para sonhar com uma classificação. O Bolívar, por outro lado, é o líder isolado da chave e necessita de um ponto para avançar. Com três vitórias e um empate, os bolivianos estufaram as redes em todas as rodadas da Libertadores e chegam embalados no Rio de Janeiro.

Defesa do Flamengo

Tite precisa encontrar uma maneira de conter os ataques do Bolívar em campo. No entanto, esta não será uma tarefa fácil. Afinal, Chico da Costa conta com quatro gols na Libertadores e vive um bom momento em 2024. O atacante brasileiro, dessa forma, promete oferecer perigo aos defensores rubro-negros.

O Flamengo tem cedido muitos espaços aos adversários. O sistema defensivo rubro-negro, que vinha protagonizando atuações sólidas neste começo de temporada, agora vive um momento de vulnerabilidade. Afinal, são oito gols sofridos nos últimos nove jogos. Tite, que sempre preza muito pelo equilíbrio em seus trabalhos, vem sendo pressionado por melhores desempenhos e resultados.

