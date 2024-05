Vitória demite Léo Condé e se aproxima de Carpini, ex-São Paulo

O Vitória anunciou, na tarde desta terça-feira (14), a demissão do técnico Léo Condé. E já há favorito a substituto no Leão: o Rubro-Negro apresentou proposta a Thiago Carpini, ex-São Paulo e Juventude.

OBRIGADO, LÉO CONDÉ! O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Léo Condé, seu auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. Foram 73 partidas no comando do técnico, 36 Vitórias, o acesso para a elite do futebol, o título do Brasileiro… pic.twitter.com/2ARa6LcV5K — EC Vitória (@ECVitoria) May 14, 2024

Segundo o portal “ge”, Carpini está na Europa acompanhando jogos e treinos de PSG e Real Madrid, com previsão de retorno ao Brasil ainda nos próximos dias. Ele está sem clube desde a demissão no São Paulo, em abril deste ano.

Já Léo se despede após um ano e três meses no cargo. Em 73 partidas à frente do Vitória, ele conquistou 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas – aproveitamento de 56%. O ponto alto, então, foi o título da Série B de 2023 e o consequente acesso à elite do futebol brasileiro.

Sai Condé, entra Carpini?

Carpini chegou ao São Paulo após grande campanha com o Juventude. O Tricolor paulista pagou a multa de R$ 1 milhão para tirar o treinador do Papo, aliás. No entanto, o time foi eliminado de maneira precoce no Paulistão (para o Novorizontino), e vinha de atuações inconstantes na Libertadores e no Brasileirão.

Dessa forma, a diretoria acertou a saída do comandante, que fez 18 jogos no seu período no Morumbi. Ao todo, foram sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, gerando um aproveitamento de 50%.

