Raphinha é multado na Espanha após mostrar camisa com apoio ao Rio Grande do Sul

O apoio de Raphinha ao Rio Grande do Sul parece não ter caído bem na La Liga. Isso porque o brasileiro foi multado pelo Comitê de Disciplina da Federação Espanhola por ter exibido uma camisa por baixo do uniforme com a frase em solidariedade às vítimas das enchentes no estado, durante comemoração do segundo gol do Barcelona na vitória sobre a Real Sociedad, na segunda-feira (13).

Por causa da atitude, Raphinha foi punido com o cartão amarelo pelo árbitro da partida, que relatou o ocorrido na súmula, como exige o protocolo do Campeonato Espanhol. Assim, a federação multou-o em 601 euros (R$ 3,3 mil). O Barcelona, por sua vez, terá que pagar mais 350 euros (R$ 1,9 mil).

Assim, Raphinha foi enquadrado no artigo 96 do Código Disciplina da Espanha. Dessa maneira, ele levou a multa mínima prevista.

“O jogador de futebol que, por ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outro motivo derivado das vicissitudes do jogo, levante a camisa e exiba qualquer tipo de publicidade, lema, legenda, siglas, anagramas ou desenhos, qualquer que seja o seu conteúdo ou a finalidade da ação, será sancionado, como autor de infração grave, com multa até 3.000 euros e repreensão, sendo esta registrada pelo árbitro no relatório de arbitragem”, informa o artigo 96.

Raphinha nasceu na capital gaúcha

O atacante do Barcelona é nascido em Porto Alegre e cresceu na restinga, na periferia da capital. Contudo, durante a comemoração de seu gol, Raphinha tirou a camisa do Barcelona e mostrou outra, com a bandeira do estado e que tinha os dizeres, em inglês: “Ore pelo Rio Grande do Sul”.

Já nos acréscimos da partida, Raphinha fez o segundo gol do Barcelona na vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad, na última segunda-feira. Yamal fez o primeiro. Com o resultado, a equipe reassumiu a segunda colocação, com 76 pontos, ultrapassando o Girona, que tem 75. O líder é o Real Madrid, com 90, que já conquistou o título por antecipação.

