Torcida organizada do Flamengo faz ação solidária às vítimas do Rio Grande do Sul

A Nação 12, torcida organizada do Flamengo, realizou uma ação especial nesta terça-feira (14). Um ônibus com 40 voluntários da saúde e com doações saiu do Maracanã com destino ao Rio Grande do Sul, que sofre por conta das enchentes.

Durante a última semana, a torcida arrecadou cerca de R$ 12 mil para custear o ônibus e comprar mantimentos para a população gaúcha.

“Hoje ocorreu o embarque dos 40 voluntários da saúde, dos mantimentos e doações para ajudar nas operações no Rio Grande do Sul! Tal feito só foi possível com a ajuda de todos que doaram e compartilharam nossa campanha, mais uma vez nosso muito obrigado! Para além das arquibancadas”, publicou o perfil oficial da Nação 12.

Presidente da torcida explica a mobilização

Rafael de Oliveira, presidente da Nação 12, detalhou como iniciou a ideia da torcida para ajudar às vítimas. Além disso, fez um agradecimento especial aos voluntários.

“Essa foi uma forma que a Torcida Nação 12 do Flamengo encontrou de ajudar e solidarizar com o povo de Porto Alegre. Desse modo, fazendo uma ação humanitária nesse momento tão difícil para eles. Assim, esperamos que Deus traga breve melhorias para todos, o que pudermos fazer e tiver ao nosso alcance, contem conosco”, iniciou, em entrevista ao “Coluna do Fla”.

“Além disso, também que desejamos os parabéns por cada voluntário que foi nesse combate. São super-heróis sem capa. Não sabem quem está lá, e nem lá sabem que eles são, mas apenas estão indo com coração e a alma ajudar”, completou.

