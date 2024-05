Família de Maradona tenta evitar leilão de emblemático prêmio do craque

Os familiares de Maradona tentam evitar a venda de um emblemático prêmio individual que o ex-jogador ganhou. Através de um processo buscam impedir o leilão do troféu, que o craque recebeu em 1986. O advogado da família, Gilles Moreu, foi o responsável por passar a informação ao jornal “Associated Press”. O evento que visa leiloar o título individual do ex-atleta argentino está marcado para ocorrer na França, no dia 6 de junho.

O prêmio diz respeito à Bola de Ouro da edição de 1986 da Copa do Mundo, que é entregue ao melhor jogador do torneio. A propósito, os herdeiros de Maradona alegam que o título não pode ser vendido. Na verdade, deveria retornar à posse da família. Afinal, eles argumentam que houve um roubo do troféu, que ocasionou o desaparecimento por três décadas.

A casa Aguttes, especializada no ramo se manifestou e informa que o colecionador que encontrou o objeto não tinha conhecimento do roubo. Caso haja uma manutenção do evento, ainda não há uma previsão de valor inicial para lances. Até porque este é primeiro troféu de tal categoria a ser leiloado na história. Contudo, a expectativa é a de que atinja cifras recordes.

A única expectativa é de arrecadar uma quantia superior a camisa que o craque usou no Mundial de 1986. Em 2022, a venda da peça envolveu cerca de 9,3 milhões de dólares (o equivalente a R$ 47 milhões na cotação da época).

Maradona brilha na Copa do Mundo de 1986

Maradona foi o protagonista da Copa do Mundo de 1986. Isso porque, seus cinco gols e atuações individuais levaram a Argentina ao segundo título mundial. O duelo mais marcante foi com a Inglaterra pelas quartas de final do torneio. A partida continha uma rivalidade política entre os países pela guerra das Ilhas Malvinas.

Na ocasião, a seleção albiceleste venceu com dois gols do craque. O primeiro polêmico, pois marcou com a mão e ficou conhecido como “A Mão de Deus”. Posteriormente, o segundo ocorreu após ele driblar alguns adversários e depois eleito o “Gol do Século”.

Aquela temporada dele foi tão impressionante que Maradona ainda venceu os prêmios de melhor jogador do mundo da Fifa e a Bola de Ouro, que era entregue pela revista France Football.

História inusitada com o prêmio

Após a premiação, o craque argentino guardou o troféu no Banco dela Província, na cidade de Nápoles. Entretanto, a entidade financeira sofreu um assalto em 1989 e além do dinheiro, uma das peças roubadas foi a Bola de Ouro de Maradona. Depois de cerca de 30 anos, o prêmio foi encontrado em uma sala de leilões. Em seguida, a casa Aguttes teve acesso à peça, investigou sua procedência e confirmou sua legitimidade.

