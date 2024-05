Vegetti celebra gol e brinca com atacante do time feminino do Vasco

O atacante Pablo Vegetti está nas graças não só da torcida do Vasco, mas também dentro do próprio clube. Autor de um dos gols do triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, no último domingo (12), o argentino é querido por outra pessoa com sede de gols: a atacante Mavi, do time feminino do Cruz-Maltino.

E, em vídeos publicados nesta terça-feira (14) nas contas digitais do clube, Vegetti surge ao lado da artilheira do último duelo pelo Campeonato Brasileiro da Série A3. Após o encontro entre eles na quinta (9), no dia em que ambos foram modelo no evento de anúncio da BetFair como patrocinadora do Vasco, aliás, a artilheira fez nada menos que um hat-trick na vitória por 4 a 0 sobre o Pinda, no sábado (11).

A comemoração? O gesto do pirata, comemoração clássica do atacante argentino. Gesto, é claro, repetido pelo craque após seu (belo) tento diante do Vitória.

Papo de 9⃣! Após a vitória no último domingo, o Pirata encontrou nossa artilheira Mavi e rolou uma troca bem maneira entre os dois. Vamos conferir! #VascoDaGama pic.twitter.com/HchPUz4fLI — Vasco Feminino (@vasco_feminino) May 14, 2024

“Muito obrigado pela comemoração de ontem (sábado). No evento da nova marca do Vasco (BetFair), tiramos uma foto fazendo o (gesto) Pirata e ela comemorou assim, deu muita sorte. Muito feliz pelo triunfo, muito necessitado e agora temos que seguir trabalhando”, disse Vegetti.

Mavi também celebrou, brincando, inclusive, ao encostar no jogador para tentar “chamar” mais gols na temporada. O Vasco está na terceira fase da Série A3 do Brasileiro feminino.

“Estou muito feliz, é um sonho realizado. Vou até tocar nele aqui para virem mais gols (risos). Muito feliz, muito obrigado”, celebrou, assim, a atleta.

Craque comemora vitória do Vasco

Vegetti também falou sobre a importância dos três pontos conquistados no último domingo. Ele comemorou o gol, seu terceiro no Brasileirão (artilheiro ao lado de outros quatro jogadores), e, enfim, celebrou a vitória.

“Acho que para nós acredito que era muito importante o triunfo, voltar a ganhar em nossa casa, com nossa gente, nossa torcida. O grupo necessitava de um triunfo como este. Minha posição de centroavante a gente sempre quer gols, mas agradeço muito pelo triunfo, que era o que importava aqui em casa”, avaliou o Pirata.

As palavras do Pirata após marcar diante do Vitória, no domingo, em São Januário #VascoDaGama pic.twitter.com/Mj5OxS1NC6 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 14, 2024

