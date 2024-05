James Rodríguez comenta em publicação que pede sua volta ao Everton

Fora dos planos do técnico Luis Zubeldía, o meio-campista James Rodríguez deu mais um sinal que pretende sair do São Paulo. Nesta terça-feira (14), ele reagiu a uma publicação que pedia a sua volta ao Everton, clube que disputa a Premier League.

Na postagem, o colombiano escreveu ‘Última dança¿’ e colocou dois emojis com direito a coração azul. Como não poderia ser diferente, a interação rendeu várias curtidas e repercutiu no mundo da bola.

James Rodríguez no Everton

Assim como acontece no São Paulo, James Rodríguez vivia um momento de baixa na carreira. Logo depois de retornar ao empréstimo junto ao Bayern de Munique, o atleta foi cedido pelo Real Madrid ao Everton.

Na ocasião, a presença de Carlo Ancelotti, grande fã do atleta, era vista como positiva para recuperar o bom futebol. Porém, apesar de mostrar um futebol positivo no começo, ele caiu de rendimento e foi embora sem deixar saudades.

No total, durante a sua passagem no clube inglês, James Rodríguez disputou 26 jogos, anotou seis gols e deu oito assistências.

São Paulo insatisfeito

Contratado com muito entusiasmo pelo São Paulo, James Rodríguez não rendeu o esperado dentro das quatro linhas. Internamente, o entendimento é que o jogador não se dedica da forma que todos esperam.

No inicio da temporada, incomodado com a situação dentro do São Paulo, o colombiano pediu a rescisão do contrato, mas não conseguiu a liberação. Além disso, a falta de interesse do mercado de transferências o frustrou. Desde a sua chegada ao MorumBIS, James Rodríguez participou de 22 jogos, dois gols marcados e quatro assistências.

