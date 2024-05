Flamengo x Bolívar: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo recebe o Bolívar nesta quarta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília). Para o Rubro-negro apenas a vitória interessa, afinal, está fora da zona de classificação, com com quatro pontos. Por outro lado, o time boliviano, líder isolado, tem 10.

Onde assistir

A TV Globo e o Paramount+ transmitem a partida.

No primeiro duelo entre as equipes, o Bolívar venceu por 2 a 1, com gols de Francisco da Costa e Bruno Sávio. Viña marcou pelo Flamengo.

Como está o Flamengo

Para o jogo no Maracanã, o técnico Tite deve repetir a escalação da equipe que iniciou o jogo contra o Corinthians, no sábado. Arrascaeta e Pedro, que eram dúvidas, vão para o jogo. Eles devem ficam no banco de reservas.

Em contrapartida, o treinador não contará com Pulgar e Bruno Henrique, que se recuperam de entorses no tornozelo esquerdo.

Como está o Bolívar

O técnico Flavio Robatto contará com os retornos de Jesús Sagredo e Orihuela, que deixaram o departamento médico recentemente. No entanto, a expectativa é que iniciem no banco. Aliás, na véspera do confronto, o treinador explicou que espera uma partida difícil no Maracanã, contra um Flamengo “necessitado”.

“Muito difícil, muito. A equipe está muito necessitada, são obrigados a ganhar. Eles têm o melhor elenco do continente. Será muito difícil, mas esperamos estar a altura. (…) Esta quarta-feira será não só um desafio futebolístico, porque provavelmente estaremos classificados quando acabar a partida, mas sim um desafio pela glória”, disse Flavio Robatto.

LEIA: ‘Equipe está muito necessitada’, diz técnico do Bolívar sobre o Flamengo

FLAMENGO X BOLÍVAR

Libertadores 2024 – Quinta rodada do Grupo E

Data e horário: 15/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

BOLÍVAR: Lampe; Ysmar Rocha, Jesús Sagredo, Orihuela e José Sagredo; Justiniano, Saucedo, Bruno Sávio e Vaca; Francisco da Costa e Algarañaz. Técnico: Flavio Robatto.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

