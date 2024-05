Peñarol x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta terça-feira (14/5), o Atlético-MG vai até o Uruguai para enfrentar o Peñarol, às 19h (de Brasília). O jogo é no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. O confronto, afinal, é válido pela penúltima rodada do Grupo G da Libertadores. Com quatro vitórias, o Galo lidera com 12 pontos, já está classificado para as oitavas. Se empatar, confirma o 1º lugar. O Penãrol está em segundo com seis pontos e precisa vencer para seguir na zona de classificação. A Voz do Esporte transmite este jogo, começando às 17h30 com um pré jogo com todas as informações da partida. A narração é de Diego Mazur.