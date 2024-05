Campeão, Real Madrid recebe corredor de aplausos, passeia e goleia o Alavés

Já campeão e apenas cumprindo tabela, o Real Madrid passeou diante do Alavés, nesta terça-feira (14), dia que abriu a 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Com direito a gols de Vini Jr (duas vezes), Bellingham, Valverde e Arda Güler, os Merengues fizeram 5 a 0 nos rivais, fazendo a festa com seu torcedor no Santiago Bernabéu.

Como era o primeiro jogo do Real na competição em casa após a confirmação matemática do título espanhol, o Alavés fez um corredor de aplausos – o famoso passillo – na hora da entrada do time merengue em campo. No círculo central, um emblema para cada uma das 36 conquistas do Real, maior campeão espanhol.

¡El pasillo del @Alaves al campeón de @LaLiga! #RealMadridAlavés | #36Ligas pic.twitter.com/YSlloNWa85 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2024

O jogo

A partida teve ritmo de amistoso, visto que ambos os times só cumprem tabela. O Real já era o campeão, enquanto o Alavés não tem chances de rebaixamento ou de vagas europeias. A única dúvida é por conta da posição do time, já que pode ficar entre nono e 17º – com a derrota, fica em 11º momentaneamente.

Não à toa o placar foi inaugurado aos dez minutos, com Bellingham. Ele recebeu lançamento de Toni Kroos e tentou cruzar, mas acabou mandando para o fundo do barbante. Vini Jr, aos 27′, fez o segundo, após belo passe de Camavinga. Vini, aliás, foi eleito o melhor em campo.

O terceiro saiu ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos (45+1′), Bellingham serviu Valverde, que soltou uma pancada para quase furar a rede adversária: 3 a 0, fora o baile.

A goleada seguiu na etapa complementar. Vini Jr recebeu de Bellingham e chutou forte para fazer o quarto gol, aos 25′. Depois, Rodrygo tentou deixar o dele, mas a bola desviou. Na sobra, Arda Güler fechou o caixão do Alavés, aos 35′.

O Real ainda tem suas duas últimas partidas por La Liga, contra Villarreal (domingo, dia 19), e Betis (sábado, 25). Mas o jogo que importa é apenas no dia 1º de junho, em Wembley, quando os Merengues enfrentam o Borussia Dortmund na grande final da Liga dos Campões 2023/24.

Já o Alavés encerra as atividades na temporada nos jogos contra Getafe (sábado, 18), e Las Palmas (25).

@ViniJr pic.twitter.com/iilIsLd7sf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2024

Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça-feira (14/5)

Osasuna 1 x 1 Mallorca

Real Madrid 5 x 0 Alavés

Girona 0 x 1 Villarreal – em andamento

Quarta-feira (15/5)

Rayo Vallecano x Granada

Sevilla x Cádiz

Celta de Vigo x Athletic Bilbao

Getafe x Atlético de Madrid

Quinta-feira (16/5)

Las Palmas x Betis

Almería x Barcelona

Real Sociedad x Valencia

