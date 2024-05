Fluminense x Cuiabá (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense tenta se recuperar na classificação do Campeonato Brasileiro sub-20. Afinal, nesta quarta-feira (15), às 15h (de Brasília), a equipe volta a campo para medir forças com o Cuiabá, no Vale das Laranjeiras. Com apenas uma vitória em seis rodadas, o Tricolor precisa vencer para tentar encostar no G8.

Dessa forma, no momento, o time soma cinco pontos, na 15ª rodada. O Dourado, por sua vez, surpreende com uma campanha consistente na 6ª posição, com onze pontos.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (15) terá a transmissão da FluTV.

Como chega o Fluminense

Distante do G8, no momento, os comandados de Rômulo Rodriguez necessitam pontuar para não deixar o pelotão de frente se distanciar ainda mais. Atualmente, a diferença para o Flamengo, que ocupa a oitava colocação, é de quatro pontos. Entre as novidades estão o lateral Esquerdinha e o volante Thiago Henrique. O zagueiro Loiola, o volante Luis Fernando, o meia Riquelme Felipe e o atacante Marcão seguem em recuperação.

Como chega o Cuiabá

A equipe mato-grossense não perdeu nas últimas quatro rodadas e quer manter a boa campanha, mesmo longe de seus domínios. Além disso, a última vez em que esteve em campo, surpreendeu o Corinthians, fora de casa, com uma goleada por 4 a 0. Por fim, caso conquiste mais um triunfo na competição, desta vez no Vale das Laranjeiras, o Dourado pode entrar entre os quatro primeiros.

FLUMINENSE x CUIABÁ

7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 15/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Vale de Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Diego; Miguel, Cintra, Kayky Almeida e Rafael Monteiro; Lourenço, Luan Freitas, Riquelmy, Enzo e Isac; Nascimento. Técnico: Rômulo Rodriguez

CUIABÁ: Felipe; Hernandes, Luís Henrique, Renan e Marcelo; Dudu, Gustavo e Luiz Felipe; Jadson, Guilherme e Kauan. Técnico: William Araújo

Árbitro: Lucas de Melo Maciel Barcelos (RJ)

Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

