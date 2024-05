Torcida do Palmeiras cria campanha e pede a saída de Rony

Definitivamente, a relação entre o atacante Rony e torcida do Palmeiras azedou. Nesta terça-feira (14), os palmeirenses usaram a rede social para exigir a saída do camisa 10 com a hastag “Vaza do Palmeiras”.

O início do conflito entre as partes ocorreu neste início de temporada. Com atuações sem inspiração, os erros do jogador começaram a ganhar debates entre os torcedores. Apesar de não atravessar um bom momento, Rony é um dos homens de confiança do técnico Abel Ferreira. Por conta disso, ele costuma atuar com frequência.

Polêmica com Rony

Em meio ao debate sobre o nível do seu jogo, Rony esteve envolvido em polêmica no começo desta semana. Através da sua conta no Instagram, ele desmentiu a informação que estava incomodado por ser opção de banco no Verdão.

Fim do ciclo?

Nos bastidores, o entendimento é que, caso tenha uma proposta interessante por Rony, a diretoria não vai segurar o jogador. Até o próprio atacante já manifestou que poderia ir embora a fim de respirar novos ares.

No Palmeiras desde a temporada 2020, o atacante enfileirou títulos e, até o momento, conquistou 11 taças. Entre os troféus, ele venceu a Libertadores da América por duas vezes. Por falar no maior torneio de clubes da América, Rony é o artilheiro do Verdão com 22 gols marcados em cinco edições. Ou seja, o atleta é inegavelmente, um dos maiores da sua geração no Alviverde.

Números de Rony no Palmeiras

Além de aparecer como o maior goleador do clube na história da Libertadores, o jogador conta com 247 jogos, 65 gols marcados e 29 assistências.

