Manchester United x Newcastle: escalações e onde assistir

Confronto direto nesta reta final da Premier League. Nesta quarta-feira (15), Manchester United e Newcastle se enfrentam às 16h (de Brasília), no Old Trafford, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Inglês. Equipes ainda sonham com classificação para as próximas competições europeias e quem vencer se aproxima da Liga Conferência.

Como chega o Manchester United

Depois de alguns resultados positivos na Premier League, o Manchester United voltou a apresentar um futebol ruim e não vence há três partidas no Campeonato Inglês, sendo duas derrotas seguidas. Ao mesmo tempo, nas últimas nove partidas que disputou, o time acumula cinco empates, três derrotas e apenas uma vitória.

Dessa maneira, os Red Devils perderam forças na briga por uma vaga para as próximas competições europeias. No momento, o clube de Manchester aparece na 8ª posição, com 54 pontos, três a menos que o próprio Newcastle, em sexto, posição que garante vaga na Liga Conferência.

O técnico Erik ten Hag terá problemas para escalar a equipe nesta quarta-feira. Lindelöf, Maguire, Varane, Mount, Malacia e Luke Shaw, lesionados, estão fora. Além disso, Bruno Fernandes, Diallo, Lisando Martínez e Rashford, em recuperação, aparecem como dúvidas.

LEIA MAIS: City vence Tottenhem e coloca mão na taça da Premier League

Como chega o Newcastle

O Newcastle depende apenas de suas forças para conquistar uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. O clube aparece na 6ª posição, com 57 pontos, e ainda pode entrar na briga pela Liga Europa em caso de triunfo nesta quarta-feira. A diferença para o Tottenham, quinto colocado, é de seis pontos, mas o Spurs tem um jogo a mais que o time comandado pelo técnico Eddie Howe.

Além disso, o Newcastle leva vantagem sobre o Tottenham no saldo de gols, primeiro critério de desempate na Premier League.

Por fim, o técnico Eddie Howe também terá problemas para montar o time para o jogo em Old Trafford. Botman, Lascelles, Miley, Targett e Willock, lesionados, são as baixas do treinador. Ao mesmo tempo, Callum Wilson e Schar, com problemas musculares, aparecem como dúvidas.

Manchester United x Newcastle

Partida atrasada da 34ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 15/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Andre Onana; Wan-Bissaka, Kambwala, Jonny Evans e Diogo Dalot; McTominay e Kobbie Mainoo; Antony, Bruno Fernandes e Alejandor Garnacho; Rasmus Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Newcastle: Martín Dubravka; Kieran Trippier, Emil Krafth, Dan Burn e Lewis Hall; Elliot Anderson, Bruno Guimarães e Sean Longstaff; Miguel Almirón, Alexander Isak e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Árbitro: Rob Jones (ING)

VAR: Jarred Gillett (ING)

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Manchester United x Newcastle: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.