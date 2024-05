Vitória anuncia contratação de Thiago Carpini poucas horas após demitir Condé

A estreia de Carpini deve ocorrer já no próximo sábado, em duelo frente ao Atlético-GO, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após deixar o São Paulo em abril, ele viajou para a Europa, onde pôde acompanhar jogos, além de treinos do Paris Saint-Germain, na França, e do Real Madrid, na Espanha.

Aos 39 anos, Thiago Carpini terá a missão de tirar o Vitória da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Rubro-Negro aparece em 18º lugar, com apenas um ponto em cinco jogos. Ao todo, o time não sabe o que é vencer há sete partidas. Veja nota do Vitória nas redes sociais

Novo professor

O Esporte Clube Vitória deseja boas-vindas ao novo técnico do Leão, Thiago Carpini. Junto com ele chegam o auxiliar técnico Estephano Djian e o preparador físico Caio Gilli.

O técnico tem passagens por diversos times brasileiros e estava no São Paulo até abril desse ano.

A coletiva de imprensa de apresentação do técnico será na quinta-feira (16), às 14h00.