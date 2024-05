Ponte Preta x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara a Ponte Preta nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o terceiro colocado, com nove pontos e tenta se recuperar após perder a primeira na competição, na rodada passada, para o Amazonas. Já a Macaca vem de duas partidas sem perder, mas ocupa apenas a 12° posição e tenta se reabilitar na tabela.

Onde assistir

A Band, o canal Goat e o Premiere, transmitem a partida entre Ponte Preta e Santos.

Como chega a Ponte Preta

A Ponte Preta faz campanha mediana na atual edição da Série B do campeonato brasileiro. Afinal, em quatro partidas disputadas, a Macaca acumula dois empates, uma vitória e uma derrota. Com cinco pontos conquistados, ocupa a 12ª posição na tabela. Contudo, para esta partida, o técnico João Brigatti não poderá contar com Renato, em fase de transição após entorse de tornozelo, e o atacante Jeh, com tendinite no joelho.

Como chega o Santos

Já do lado do Santos, o técnico Fábio Carille não conta com o lateral-direito Aderlan e o volante Alison. Afinal, eles ainda estão em reta final de recuperação. Além disso, o zagueiro Gil, poupado contra o Amazonas, deve voltar ao time titular. Assim, Jair Cunha deve voltar ao banco de reservas. Por fim, Julio Furch e Pedrinho continuam fora devido a lesões. Desta forma, o sistema ofensivo deve seguir com Morelos como referência, ao lado de Guilherme e Otero.

PONTE PRETA X SANTOS

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Quinta rodada

Data e horário: 15/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Luís Haquin, Sergio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos, Iago Dias (Dodô) e Élvis; Matheus Régis e Gabriel Novaes. Técnico: João Brigatti.

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Morelos. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

