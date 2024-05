Atalanta x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para a grande final da Copa da Itália 2023/24. Afinal, nesta quarta-feira, Atalanta e Juventus se enfrentam pela decisão do torneio nacional eliminatório. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Olímpico, na capital Roma, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Atalanta

Em ascensão nos últimos anos, a equipe de Bérgamo tem apenas um título do torneio e busca o segundo de sua galeria. O problema, porém, é que este título aconteceu em 1963, há 61 anos. Agora, contudo, a Atalanta espera dar o troco na Velha Senhora, que venceu a decisão de 2021.

Como chega o Juventus

Se a Atalanta tem somente um título, a Juventus tem simplesmente 14 conquistas da Copa da Itália. Maior campeã, aliás, a Velha Senhora busca o 15º troféu para ampliar sua vantagem sobre Roma e Inter de Milão, que venceram nove vezes. O último título foi justamente o de 2021, sobre o rival desta quarta-feira.

ATALANTA X JUVENTUS

Copa da Itália 2023/24 – Final

Data e horário: 15/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Hien e Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon e Ruggeri; Koopmeiners, Lookman e De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini

JUVENTUS: Perin; Gatti, Bremer e Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot e Kostic; Chiesa e Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri

Árbitro: Fabio Maresca

Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni

VAR: Valerio Marini

