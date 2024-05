Em boa fase, Yuri Alberto marcou duas vezes na goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o Argentinos Juniors na noite desta terça-feira (14), pela Sul-Americana. Após enfrentar críticas nos últimos meses, o atacante também vive um bom momento com a torcida, que o apoiou com faixas e gritos nas arquibancadas.

Após a partida, ainda no gramado, Yuri brincou sobre a mudança de atitude de alguns torcedores.

“Agora, todo mundo confia, é fácil (risos). Só tenho a agradecer pelo carinho de todos, especialmente pela minha dedicação, independentemente das críticas. E também aos meus companheiros, que sempre me ajudam,” disse, em entrevista à ESPN.

Yuri joga partidas no sacrfício

O camisa 9 também revelou que vem jogando com dores e realizando tratamento em dois períodos para manter-se saudável.

“Eu faço tratamento duas vezes por dia, mesmo nos dias de folga, continuo tratando em casa, porque é uma dor que me incomodava bastante. Agora, depois do jogo, com esse frio, meu joelho está doendo muito. Mas é algo que podemos controlar com a carga dos treinos para que, durante os jogos, eu esteja bem e possa me entregar em campo,” concluiu.

Por fim, o atacante esclareceu a comemoração do primeiro gol que marcou na partida. Na ocasião, Yuri colocou duas bolas sobre a camisa. Isso, afinal, fez o público pensar que ele seria pai de gêmeos. Entretanto, o jogador explicou que foi uma homenagem a sua tia, esta sim, grávida de dois bebês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Yuri Alberto brinca com apoio da torcida: ‘Agora todos confiam’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.