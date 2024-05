Cássio tem reunião com Corinthians para decidir futuro nesta quarta-feira

A quarta-feira será decisiva para Corinthians e Cássio. O goleiro de 36 anos tem uma reunião com a diretoria alvinegra para tratar sobre o futuro. Os dirigentes querem convencer o ídolo a permanecer no Timão, mas o arqueiro está disposto a deixar o clube.

Após críticas, Cássio foi para o banco de reservas e perdeu espaço para Carlos Miguel. Dessa forma, ele entrou na mira do Cruzeiro, que fez proposta de três anos. Segundo o “ge”, as partes se encontrarão na tarde desta quarta, e o Corinthians tentará uma última cartada para seguir com o goleiro.

O camisa 12 chegou a aceitar a oferta cruzeirense e avisou à direção corintiana, que ainda tenta demovê-lo da ideia. Na visão de Cássio, a mudança de ares seria boa para todas as partes. O goleiro entende que sendo reserva de Carlos Miguel traz uma pressão desnecessária para o atual titular do Timão.

Na última terça-feira, empresários de Cássio assistiram à goleada do Corinthians na Neo Química Arena por 4 a 0 sobre o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana. Após o jogo, porém, ao passar pela zona mista, o goleiro não quis dar entrevista e apenas disse que “falaria no momento certo”.

