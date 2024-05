Fluminense divulga parcial de ingressos vendidos para jogo com o Cerro

Depois da derrota para o São Paulo, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores. Assim, a equipe entra em campo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Cerro Porteño, pela 5ª rodada da fase de grupos. Com isso, o clube informou a parcial de ingressos vendidos para o confronto, que acontece no Maracanã.

De acordo com o Tricolor, são mais de 38 mil pessoas garantidas no estádio. Apesar da péssima campanha, que a equipe tem feito no Brasileirão, ela lidera o Grupo A do torneio continental. Nesse sentido, caso vença mais uma vez garantirá a classificação para as oitavas de final.

“Somos mais de 38 mil presentes para a partida de quinta-feira no Maraca! É para garantir a classificação na Libertadores”, publicou o Tricolor.

Além disso, aumentará a série de jogos invictos na competição, que atualmente são de 12, juntando parte da campanha do título de 2023. Este será o segundo jogo do Fluminense no Maracanã nesta Libertadores. No primeiro, garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo-CHL. Agora, enfrentará o Cerro-PAR e o Alianza Lima-PER, no estádio, para finalizar a fase de grupos.

Situação do Grupo A

Diante da equipe paraguaia, em Assunção, o Tricolor ficou no empate sem gols, um resultado importante para seguir na liderança e mantiveram a invencibilidade no torneio. No momento, o time carioca soma oito pontos, enquanto o Cerro-PAR tem cinco e o Colo-Colo-CHL, quatro. O Alianza Lima-PER é o lanterna com apenas três.

