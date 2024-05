Palmeiras conta com retornos de Dudu e Bruno Rodrigues ainda em maio

O técnico Abel Ferreira deverá ter dois reforços caseiros ainda neste mês no Palmeiras. Lesionados, Dudu e Bruno Rodrigues estão em fase final de recuperação de contusões no joelho direito e, dessa forma, podem voltar aos gramados pelo Verdão até o fim de maio.

A expectativa do departamento médico alviverde é que os dois estejam aptos no dia 26 de maio, quando o Palmeiras encara o Vasco pelo Brasileirão. Os dois, aliás, já treinam com os companheiros em campo. A informação do retorno é do “Nosso Palestra”.

Dudu teve uma lesão no menisco com rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2023. O adversário, inclusive, foi o mesmo Vasco, que pode marcar o retorno. À época, o Palmeiras divulgou que o prazo de recuperação era entre nove e 12 meses, ou seja, entre maio e agosto.

Já Bruno Rodrigues, que chegou ao clube neste ano, após se destacar pelo Cruzeiro, fez apenas duas partidas. Ele sofreu uma contusão de cartilagem e passou por artroscopia. Desde então ele não joga com a camisa alviverde.

Ainda sem Dudu e Bruno, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, pela Libertadores 2024, com chance de garantir vaga nas oitavas de final. O adversário será o Independiente del Valle (ECU), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

