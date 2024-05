Artur Jorge vai presentear família com camisas do Botafogo

Técnico do Botafogo desde abril, Artur Jorge está ansioso para receber a família no Rio de Janeiro. O treinador minhoto, aliás, promete presentar os seus parentes com camisas do Glorioso, em uma declaração ao canal oficial do clube alvinegro. Segundo o comandante bracarense, são três filhos e três netos desembarcando na capital fluminense, nos próximos dias. Todos acompanhados.

“Eles vêm no dia 24. Vamos ter a família toda aqui para desfrutar não só o fato de estar no Rio, mas conhecer mais de perto a história e os momentos do Botafogo. Já comprei camisa para ele, para todos os netos, filho e genro também. Vamos ter, então, uma família botafoguense aqui junto de mim, para matar saudade e desfrutar”, espera Artur Jorge.

Antes, Artur Jorge havia se emocionado com a ligação de um dos netos, em imagens registradas pela emissora do Mais Tradicional. O próprio treinador comentou sua relação com ele.

“São momentos que acabam por mostrar o que é saudade. É meu neto mais velho, que me fez questão de oferecer um chaveiro com cara do Super-Homem, que viaja comigo por todo lado. É uma forma de representar o que é família, foi um gesto tão espontâneo, me deixou muito contente. Não sendo eu um Super-Homem, sei que tenho uma superfamília. É um sinal para representá-los todo dia enquanto estou no Brasil”, relatou.

Nesta quinta, Artur Jorge comanda o Glorioso na partida contra o Universitario, em Lima, no Peru, pela penúltima rodada da fase do Grupo D da Copa Libertadores. Os brasileiros ocupam a vice-liderança da chave, com seis pontos. Se vencerem, garantem vaga nas oitavas de final.

