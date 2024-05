Cruzeiro x Unión La Calera: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Copa Sul-Americana 2024. Afinal, nesta quinta-feira, o Cruzeiro recebe o Unión La Calera (CHL) pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Paramount+ a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro é vice-líder do Grupo B, com seis pontos, quatro a menos que a Universidad Católica (ECU), mas pode confirmar a classificação nesta rodada. Para isso, afinal, a Raposa precisa de uma simples vitória. Dessa forma, não poderá mais ser alcançada na última rodada.

Como chega o Unión La Calera

Para os chilenos, no entanto, o jogo é de vida ou morte. Em caso de vitória, a equipe ultrapassa o time mineiro e fica na segunda colocação. Se perder, porém, não terá mais como ir ao mata-mata. Um empate deixa a equipe viva, mas dependendo de uma vitória somada a uma derrota celeste na rodada final.

CRUZEIRO X UNIÓN LA CALERA

Copa Sul-Americana 2024 – Quinta rodada – Grupo B

Data e horário: 16/05/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero e Barreal; Rafa Silva (Rafael Elias), Arthur Gomes e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra

UNIÓN LA CALERA: Ibáñez; Rebolledo, Ulloa, Ferreyra e Matus; Cavalleri, Pérez, Aued e Encinas; Soldano e Gigliotti. Técnico: Manuel Fernández

Árbitro: Ivo Mendez (BOL)

Assistentes: Carlos Tapia (BOL) e Roger Orellana (BOL)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

