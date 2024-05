Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, participou da reunião do Conselho da Fifa, em Bangkok, na Tailândia, nesta quarta-feira (15). O evento aconteceu dois dias antes da abertura do 74º Congresso da FIFA, que contará com 211 representantes dos países filiados.

Será neste congresso, aliás, que será definida a sede da Copa do Mundo Feminina 2027. O Brasil é um dos candidatos.

Novidades no futebol feminino

Durante o Conselho da Fifa, a entidade anunciou a criação do Mundial de Clubes Feminino. Em resumo, a competição será disputada por 16 times a cada quatro anos. A expectativa é que a primeira edição seja em 2026.

Além disso, o Conselho anunciou também a criação de uma outra competição de clubes. Essa acontecerá nos anos seguintes à Copa do Mundo de Clubes Femininos da FIFA a partir de 2027.

Redução das Datas-Fifa

Outra novidade será no número de Datas-Fifa durante o ano. Ou seja, invés de seis datas, como acontece atualmente, serão cinco paradas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Presidente da CBF participa de reunião do Conselho da Fifa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.