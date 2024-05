Xavi explica pouca utilização de Vitor Roque no Barcelona

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, deu o seu parecer sobre a pouca utilização do brasileiro Vitor Roque no elenco blaugrana. Segundo o treinador, o atacante de 19 anos está atrás de outros jogadores. Além disso, destacou que ele chegou à Catalunha de forma antecipada, justamente para passar por um período de adaptação ao clube.

“Há um debate que, para mim, não faz sentido. Vitor Roque é um jogador em formação. Tem jogadores que estão à frente dele e, por isso, joga menos, é como entendo. Passei a vida inteira com jogadores jovens”, explicou Xavi, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, data que antecede o duelo com o Almería, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Inicialmente, Vitor Roque chegaria ao Barcelona ao fim da temporada europeia, em junho de 2024. Contudo, um acordo entre o clube espanhol e o Athletico-PR fez com que o atacante chegasse no fim do ano passado. Desde então, vem sendo opção para o treinador. Apesar de estar disponível para atuar, participou de apenas 13 jogos, com dois gols assinalados. Em campo, foram apenas 310 minutos jogados.

Xavi Hernández deu a entender que a lesão de Gavi abriu as portas para que o brasileiro chegasse à Espanha antes do prazo inicialmente estipulado.

“A intenção não era que Vitor viesse em dezembro e sim que ficasse lá no Brasil e seguisse crescendo. Foi aberta a opção com a lesão de Gavi. Para sua formação, acreditamos que era o melhor (trazer logo), e assim tínhamos a opção de incorporá-lo, para que visse como era o clube”, declarou o comandante.

Atrito entre técnico do Barcelona e empresário de Vitor Roque

Apesar das explicações de Xavi, a relação do staff do jogador com o treinador parece não ser das melhores. Diante da pouca utilização, o empresário André Cury tratou de criticar o comandante dos Culés, em entrevista à “Rádio RAC1”.

“Nunca falou com o jogador. Eu tampouco entendo essa situação. É uma situação que não é boa para nenhuma partida. Creio que já houve várias partidas nas quais poderia dar esses minutos para que nós, hoje, não estaríamos falando desse tema”, disse o empresário.

Na última segunda-feira, a rádio “Cadena Ser”, por sua vez, revelou que Vitor Roque não continuaria no Barcelona na próxima temporada por estar fora dos planos de Xavi. Em seguida, o “A Bola”, de Portugal, noticiou que o Porto estaria interessado em sua contratação, podendo envolver o meia Pepê, ex-Grêmio, na negociação. A Inter de Milão poderia ser outro destino do brasileiro.

O Barcelona vem de vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad, com gols do jovem Yamal e do brasileiro Raphinha. Na ocasião, Vitor Roque não saiu do banco de reservas. Xavi afirmou que ele não tinha condições de jogo por estar machucado.

O post Xavi explica pouca utilização de Vitor Roque no Barcelona apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.