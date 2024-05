Nova pesquisa revela crescimento das torcidas de quatro times grandes do futebol brasileiro

Números de torcedores de times do futebol brasileiro, tema que gera muita discussão entre os amantes pelo esporte nacional, ganhou novas informações nesta quarta-feira (15). Assim, segundo pesquisa da CNN, em parceria com a Itatiaia e a Quaest, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco apresentaram crescimento em comparação com o último levantamento.

Em resumo, a pesquisa contou com 6.373 torcedores. Aliás, além de abordar torcedores com idade superior a 16 anos, a busca contou, desta vez, com crianças de adolescentes (de 7 a 15 anos).

O Rubro-Negro segue com a maior torcida do Brasil, e subiu de 24% para 25% na pesquisa. Já o Palmeiras, que está na terceira posição, agora tem 10%. Em seguida vem São Paulo e Vasco, que subiram para, respectivamente, 9% e 5%.

Corinthians tem queda nos números

A segunda maior torcida do Brasil, a Fiel apresentou uma queda de 18% para 17%. Aliás, foi o único clube dos cinco primeiros do ranking que sofreram uma redução.

Confira o Ranking

Flamengo – 25%

Corinthians – 17%

Palmeiras – 10%

São Paulo – 9%

Vasco – 5%

Atlético, Cruzeiro e Grêmio – 4%

Inter e Santos – 3%

Bahia, Botafogo e Sport – 2%

