O Corinthians goleou o Argentinos Juniors, por 4 a 0, na noite da última terça-feira (14), pelo Grupo F da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Yuri Alberto (2), além de Wesley e Fausto Vera. No entanto, não foi só isso que chamou atenção.

Afinal, a torcida corintiana mostrou bastante apoio ao Timão na partida contra o clube argentino. O desafio da Copa Sul-Americana valia muito para a equipe na competição e deixou os paulistas vivos no torneio.

Aliás, atualmente, o Corinthians está na segunda colocação do Grupo F, com 10 pontos. O Racing somou 11. Argentinos Juniors e Nacional também estão no grupo.

Todavia, mais que o resultado, o Timão mudou a expectativa do SBT. A emissora de Silvio Santos transmitiu a partida e conseguiu grande resultado. Afinal, na faixa entre 22h59 e 23h20, a atração chegou ao topo das audiências e o SBT liderou com 11,7 pontos de média, contra 10,5 da segunda colocada. A terceira colocação ficou com 3,8 de média.

Na média geral, aliás, entre 21h30 às 23h20, o SBT marcou 10,5 pontos e 12 pontos de pico na Grande São Paulo. Esse foi o melhor desempenho nos 15 jogos feitos pelo Sistema Brasileiro de Televisão em 2024.

Na transmissão da partida, afinal, Cleber Machado foi o responsável por levar a emoção para os telespectadores. Os comentários foram de Mauro Beting e a análise de arbitragem de Nadine Basttos. André Galvão e Álvaro Loureiro foram os repórteres.

O Corinthians agora se prepara para enfrentar o Botafogo, no domingo (19), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians muda dia de emissora de TV por causa de jogo da Sul-Americana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.