Botafogo e Ceará pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos diferentes da tabela de classificação, Botafogo e Ceará estão próximos de medir forças no Brasileirão Sub-20. Afinal, os cariocas recebem os cearenses nesta quinta-feira (16/05), às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sétima rodada do campeonato.

LEIA MAIS: Universitario x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir

O SporTV (TV fechada) transmite o jogo entre Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Botafogo

Com apenas seis pontos conquistados, as joias alvinegras estão no 13° lugar do campeonato e ainda não venceram no Nilton Santos. O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, uma vitória dentro de casa pode colocar os jovens botafoguenses no G8 da competição. O técnico Eduardo Oliveira, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo.

Além do meio-campista Bernardo Valim, é importante ficar de olho no ataque. Afinal, Kauan Toledo marcou um dos gols diante do Goiás na última rodada. O atacante alvinegro, desse modo, é um dos trunfos de Eduardo Oliveira no Nilton Santos.

Como chega o Ceará

Com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, as joias cearenses estão na sétima colocação e vivem um bom momento na temporada. Em caso de uma vitória nesta quinta-feira, os jovens alvinegros podem chegar no G3. Alison Henry, dessa forma, deve ser agressivo em campo e escalar um 4-4-3. Assim, Fernando Gabriel e Enzo jogam abertos pelos lados e Pablo permanece como referência na frente.

BOTAFOGO X CEARÁ

Sétima rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 16/05/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Cristiano; Rodrigo Guet, Serafim, Otávio e Devid; Rhuan, Kauê Leonardo e Bernardo Valim (Sérgio); Kauan Toledo, Vargas (Kayke) e João Guilherme (Kaique Pereira). Técnico: Eduardo Oliveira

CEARÁ: Léo; Zé Neto, Uchella, Gabriel e Kauã Lucas; Fabricio, Steven e Caio Rafael; Fernando Gabriel, Enzo e Pablo. Técnico: Alison Henry

Árbitro: Thiago da Silva Ludugerio (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Victor Augusto Camões de Abreu (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo e Ceará pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.