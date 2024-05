O Botafogo firmou uma parceria com uma empresa chamada “Silicon” e iniciou um projeto de instalação de novos refletores no Nilton Santos. O objetivo é modernizar a iluminação do estádio e reduzir o consumo de energia do local. O novo aparelho, dessa forma, promete promover uma experiência imersiva aos torcedores alvinegros.

LEIA MAIS: Textor envia ao STJD áudio de árbitro reclamando de não receber propina

Projeto do Botafogo no Nilton Santos

“O projeto faz parte do pacote de melhorias promovidas pela SAF para o Estádio Nilton Santos. Em pouco mais de dois anos, já implementamos o gramado sintético Fifa Quality PRO no campo principal e no campo anexo, reformamos o vestiário, zona mista e sala de imprensa, inauguramos novas áreas premium e agora temos a satisfação de atender mais um desejo da torcida alvinegra com a instalação dos refletores de LED”, disse Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

“Esse avanço torna a nossa casa mais sustentável, atrativa, moderna e fará com que a a torcida tenha uma experiência ainda mais especial durante os jogos e eventos. Portanto, agradeço ao nosso diretor de Infraestrutura e operações, Alexandre Costa, e sua equipe pela liderança nesse projeto. Assim, vamos seguir realizando investimentos de forma permanente no estádio“, completou Thairo Arruda.

O novo sistema conta com 276 luminárias Coliseo PRO de 960w e tem capacidade para acender instantemente. O projeto é uma ideia da própria SAF e está alinhado com as boas práticas de sustentabilidade. A estreia do equipamento está prevista para acontecer no mês de junho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo investe em novo sistema de iluminação no Nilton Santos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.