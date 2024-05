PSG, sem Mbappé, vence Nice fora de casa

Com vários titulares no banco (Mbappé, por exemplo, nem entrou no jogo), o PSG venceu o Nice por 2 a 1, nesta quarta-feira (15/5), pela 32ª rodada do Campeonato Francês. O triunfo foi fora de casa, na Allianz Riviera, em Nice. Barcola e Zague fizeram os gols dos parisienses. Para o Nice marcou Momo Cho. Todos no primeiro tempo.

Assim, o PSG chega aos 73 pontos, nove à frente do vice-líder Monaco. Já o Nice, que sonhava com uma vaga na Champions, parou nos 54 pontos, em quinto lugar. Não tem mais chance de ir à principal competição europeia, mas tem assegurado um lugar na Liga Europa.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Francês

Defesas erram e os gols saem

O primeiro tempo teve muitos erros de passes das defesas, por causa da marcação alta dos times. Foi assim que o Nice mandou uma bola na trave do goleiro Tenas. E foi num erro do lateral-direito Lotomba, perdendo a bola para Barcola, que gerou o primeiro gol do PSG, aos 18. A bola sobrou para Fabián Ruiz que devolveu para Barcola entrar na área e fazer 1 a 0. Pouco depois, aos 23, Barcola fez boa jogada que terminou com a conclusão de Zague. O garoto, quer faz 18 anos nesta quarta, fez seu primeiro gol profissional.

Mas os erros de defesa seguiram. Marquinhos, pressionado, perdeu a bola para Moffi. Dessa forma, ela sobrou para Boga tocar até Momo Cho mandar uma bomba da entrada da área para fazer o primeiro gol dos donos da casa, aos 32. E em nova falha na saída de bola, por pouco o Nice não foi para o intervalo com o empate.

PSG segura a vitória

O jogo seguiu no mesmo tom. Defesas vacilantes. Mas, desta vez, os ataques não proveitaram. Na melhor de todas, Laborde, livre na área, chutou em cima do goleiro Tenas, que errou num passe com os pés e deu a oportunidade ao rival. Aos, 30, Bard foi expulso. Dessa forma, deixou o Nice com dez. Assim, com um a menos, o time da casa perdeu a intensidade. E quase levou o terceiro gol. Barcola, livre na pequena área, sem marcação e com goleiro batido, chutou na trave.

Jogos da 32ª rodada do Francês

Sexta-feira (3/5)

Toulouse 1×2 Montpellier

Lens 2×0 Lorient

Sábado (4/5)

Le Havre 3×1 Strasbourg

Monaco 4×1 Clermont

Metz 2×3 Rennes

Brest 0x0 Nantes

Domingo (6/5)

Lille 3×4 Lyon

Quarta- Feira (15/5)

Nice 1×2 PSG

Reims x Olympique

