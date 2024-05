Corinthians faz pedido para liberar Cássio

A passagem de Cássio no Corinthians acabou. Nesta quarta-feira, o goleiro se reuniu com a diretoria do Alvinegro e informou que, independente do que o clube apresente, ele vai sair na janela do meio de ano. A decisão está tomada e cabe ao Timão acatar a exigência do ídolo, que defendeu suas cores entre 2012 a 2024.

O Cruzeiro é o destino mais provável. Cássio está apalavrado com o time mineiro e espera a sua rescisão para viajar rumo a Belo Horizonte, onde irá assinar contrato por duas temporadas.

Valores

Com o desespero de ver a sua principal referência ir embora sete meses antes do término do contrato, o Corinthians corre contra o tempo para amenizar o prejuízo financeiro.

De acordo com a reportagem do Meu Timão, no bate-papo entre as partes, o clube pediu a Cássio para abrir mão dos R$ 5 milhões que tem a receber até o fim do acordo, previsto para dezembro.

Outra possibilidade é o Cruzeiro procurar o Corinthians e negociar o pagamento de um valor para Cássio se transferir o mais rápido possível.

Cássio e a trajetória do ídolo

Contratado em 2012, Cássio desembarcou ao Timão de forma desconhecida, mas repleto de sonhos a construir no clube do futebol paulista. De forma rápida, ele assumiu a titularidade na campanha da Libertadores da América e foi fundamental no então inédito título.

Desde então, o camisa 12 se agigantou no Corinthians e foi peça importante nos títulos do Mundial de Clubes da FIFA, Paulistão, Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana.

