Enchentes no RS: Papa abençoa camisas autografadas de Messi, Neymar e Mbappé que vão a leilão

O Papa Francisco abençoou três camisas autografadas por Neymar, Messi e Mbappé que serão leiloadas para ajudar o povo do Rio Grande do Sul que sofre com a tragédia ocasionada pelas enchentes.

Nesta quarta-feira (15), o padre Omar Raposo, responsável pela conservação do Cristo Redentor, levou os itens ao Vaticano para uma sessão pública com o Papa. Aliás, ele estava acompanhado por Carla e Rodrigo Ferro, os donos das camisas que foram doadas por eles para o leilão.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro divulgará as informações sobre a data do leilão, que será realizado de forma online.

Apesar de não ter relação direta com a doação da camisa, Neymar vem contribuindo com recursos para ajudar os atingidos pela tragédia. O jogador já doou mais de duas toneladas de alimento e colocou um jatinho particular e um helicóptero à disposição das autoridades.

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar. Nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz.. faz pelo coração e não por engajamento”, disse o camisa 10 inicialmente .

Outros jogadores também estão ajudando, seja com divulgação em redes sociais ou trabalhando no dia a dia dos resgates.

