São Paulo fecha a preparação para encarar o Barcelona de Guayaquil

Nesta quinta-feira (16), o São Paulo encara o Barcelona de Guayaquil, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O duelo será no MorumBIS, a partir das 21h (de Brasília). Apesar de estar classificado para o mata-mata, o Tricolor briga pela liderança da sua chave, ou seja, precisa vencer.

Na última atividade antes do jogo, o técnico Luis Zubeldía deixou claro que não vai poupar ninguém. Por causa da disputa contra o Talleres pela melhor campanha do grupo B, o Tricolor vai a campo com o que tem de melhor.

A principal novidade será o retorno de Michel Araújo. Titular com o novo treinador, ele estava suspenso e não pôde atuar contra o Fluminense, em jogo pelo Brasileirão. Agora, o jogador está confirmado entre os 11 titulares.

Lucas de volta

Outra notícia positiva para o São Paulo é o retorno do atacante Lucas. O jogador está recuperado de lesão muscular. Embora esteja disponível para atuar, o atacante fica no banco de reservas.

Calleri é desfalque

Enquanto as boas notícias surgem para o técnico Luis Zubeldía, a única baixa na escalação é o atacante Calleri. O argentino acusou uma lesão muscular contra o Cobresal e só deve retornar em junho. Com a finalidade de manter o modelo de jogo, André Silva está confirmado.

Veja a provável escalação: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Alisson e Bobadilla; Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Luciano; André Silva.

São Paulo na Libertadores

Com nove pontos, o São Paulo é o vice-líder do grupo B. O Talleres, líder, aparece com 13 pontos. Na rodada final da fase de classificação, os dois times se enfrentam no MorumBIS. O confronto está marcado para o dia 29 deste mês.

