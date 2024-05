Com hat-trick de Griezmann, Atlético de Madrid assegura vaga na Champions

O Atlétido de Madrid vai disputar a próxima edição da Champions. Afinal, derrotou por 3 a 0 o Getafe fora de casa, nesta quarta-feira (15), pela 36ª rodada, e assegurou, pelo menos, o top-4 do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time colchonero ocupa a quarta colocação com 73 pontos. A duas rodadas do encerramento da competição, o Athletic Bilbao, que perdeu de virada para o Celta por 2 a 1, soma 62 e não pode mais alcançar os madrilenhos.

O atacante francês Griezmann anotou todos os gols do confronto no Estádio Alfonso Pérez, em Getafe. Ele abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, após receber lançamento espetacular de De Paul. O segundo gol saiu foi pouco antes do intervalo. Samuel Lino furou dentro da área, e a bola sobrou para o camisa 7, que balançou a rede. O ídolo do Atleti fechou a conta em finalização com categoria que passou entre as pernas no goleiro do Getafe.

Com o hat-trick, Griezmann se isola como artilheiro do Atlético na temporada. Ele chega, portanto, a 24 gols em 46 partidas. Álvaro Morata aparece na sequência, com 20 bolas na rede. Pelo Espanhol, o francês é o artilheiro da equipe com 16 gols, um a menos do que Lewandowski, do Barcelona.

Além disso, o técnico Diego Simeone, que assumiu o Atlético de Madrid no final de 2011, pode atingir a marca simbólica de 500 vitórias ainda neste campeonato. Os próximos jogos de sua equipe serão diante do Osasuna, em casa, e do Real Sociedad, fora.

