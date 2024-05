Dirigente confirma interesse de gigante italiana em Bento, do Athletico

O interesse de grandes clubes no goleiro Bento, do Atheltico-PR, não é de hoje. Mas, parece que um gigante do futebol mundial pode investir na contratação do jogador de 24 anos. Em entrevista para o jornal britânico ‘Sky Sport’, Dario Baccin, dirigente da Inter de Milão, confirmou o interesse no atleta e afirmou que o clube está ‘observando muito de perto’ a situação do brasileiro.

“Pensando no futuro, o Bento é um dos nomes que estamos avaliando, que temos observado muito de perto. Ele está progredindo muito com a convocatória à Seleção Brasileira. Mas, ainda é prematuro”, explicou o dirigente da Inter.

Bento teve boas atuações na última Data Fifa com a Seleção Brasileira e foi o titular do técnico Dorival Júnior nas partidas contra Inglaterra e Espanha. Na ocasião, a Canarinho venceu os ingleses por 1 a 0 e ficou em um empate animado por 3 a 3 diante dos espanhóis.

Além disso, Bento está na lista da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, na qual deve seguir como o titular da equipe.