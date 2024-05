Santos envia caminhão com doação para vítimas das enchentes do RS

O Santos enviou, na tarde desta quarta-feira (15), um caminhão com doações às vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Dessa maneira, o veículo, que saiu da Vila Belmiro, estava carregado com alimentos não perecíveis, água, brinquedos e produtos de higiene pessoal.

De acordo com o Peixe, todos os itens doados foram analisados antes de serem despachados para o Sul. Além do caminhão, o clube doou os R$ 115.940,00 arrecadados no ingresso solidário do jogo contra o Guarani. Assim, o dinheiro foi direcionado ao gabinete do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A ação de solidariedade do Santos não para por aí. Afinal, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), o jogo com o Brusque terá torcida na Vila Belmiro, após o clube receber autorização do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O dinheiro arrecado na venda de ingressos serão revertidos em doações às vítimas.

Além da verba arrecadada com os ingressos na Vila, o Santos ainda mantém dois pontos de doação. Um deles na na secretaria social do clube, que fica no próprio estádio do Peixe. O segundo local é na Santos Store, que fica na cidade de São Paulo, no número 1701 da Avenida Pacaembu.

