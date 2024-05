The Strongest goleia Huachipato e lidera grupo do Grêmio

Novamente com bom uso do fator casa, o The Strongest bateu o Huachipato, por 4 a 0, em duelo da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O marcador, construído no Estádio Hernando Siles, fez o Tigre chegar aos dez pontos e ficar isolado na ponta do Grupo C. O Huachipato, com cinco, é o segundo colocado, enquanto Estudiantes (quatro) e Grêmio, com três, completam a chave. Vale ressaltar que, por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Imortal tem dois jogos a menos que seus concorrentes.

No início do embate, como de praxe, os stronguistas buscaram pressionar o adversário na busca por abrir rapidamente o placar. Especialmente, com a aposta nas finalizações de média e longa distância, situação onde Rodrigo Ramallo forçou o goleiro Martín Parra precisou trabalhar bem.

Com a passagem dos primeiros dez minutos, o Huachipato chegou a apresentar maior capacidade de reter a posse e desafogar seu sistema defensivo. Com isso, gradualmente, a equipe conseguia deixar o embate mais equilibrado e também chegar ao ataque em momentos pontuais. Contudo, aos 35 minutos, um bom trabalho no lado direito teve Joel Amoroso fazendo o cruzamento e Ramallo, de voleio, abriu a contagem para os bolivianos.

Resolveu o assunto

No retorno do intervalo, a partida teve uma mudança drástica de ritmo, principalmente, para os visitantes. Diferente do que foi implementado na etapa inicial, o time de Talcahuano não conseguia mais estabelecer linhas de passes, tendo pouco controle do duelo e dando campo ao adversário.

Dessa forma, o The Strongest ficou com o ambiente favorável para crescer de produção e encontrar o segundo tento. Aos 16 minutos, após nova jogada desenvolvida na direita por Amoroso, Michael Ortega teve liberdade para bater forte, no canto esquerdo, sem qualquer chance de defesa para o arqueiro Parra.

Para transformar o triunfo em goleada, Álvaro Quiroga, que tinha acabado de entrar em campo, se aproveitou de cobrança de falta usou a cabeça para estufar as redes da equipe chilena aos 26. Por fim, Brayan Angulo, em cobrança de pênalti, sacramentou a goleada já com 45 minutos do segundo tempo.

