Sportivo Luqueño x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O RB Bragantino vai até o Paraguai para encarar o Sportivo Luqueño, às 21h, no Estádio Defensores del Chaco, pela 5ª rodada do grupo H da Copa Sul-Americana. O Massa Bruta pode garantir sua vaga na próxima fase da competição em caso de vitória e manter as esperanças de terminar no primeiro lugar da chave. Por outro lado, os paraguaios somam apenas um ponto no torneio até aqui e não tem nenhuma possibilidade de avançar para o mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN 4 e do Star Plus.

Como chega o Sportivo Luqueño

O Sportivo Luqueño não atravessa uma grande fase. Afinal, São o lanterna do Grupo H com apenas um ponto e já está eliminado da competição, apenas cumprindo tabela. Além disso, ainda não venceram na competição. Eles vêm de dois empates sem gols em casa, com o Coquimbo Unido pela Sula e com o Sportivo Ameliano pelo Campeonato Paraguaio, no qual ocupam a 5ª colocação. Assim, o treinador Júlio Cáceres deve ter um time misto para o embate, já que não tem muitas pretensões.

Como chega o RB Bragantino

Por sua vez, o Massa Bruta pode ter um reforço no time. Afinal, o meia-atacante Bruninho, que voltou a treinar com o elenco nessa semana, participou da atividade desta quarta e viaja com o time para o Paraguai. Contudo, seguem no Departamento Médico o lateral-direito Andres Hurtado (trauma no tornozelo), o volante Raul (torção no tornozelo) e o atacante Eduardo Sasha (lesão no músculo posterior da coxa direita). Além disso, o volante Nathan Mendes segue em transição. Por fim, o zagueiro Pedro Henrique, que já atuou na Sul-Americana deste ano pelo Athletico, também está fora.

SPORTIVO LUQUEÑO X RB BRAGANTINO

5ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana

Data e horário: 16/5/2024 às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

SPORTIVO LUQUEÑO: Aguilar; Ferreira, Villalba, Leguizamón e Alborno; Mana, Rojas, Mendoza, Fernández; Álvarez e Benítez. Técnico: Júlio Cáceres

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires, Gustavinho, Eduardo Sasha e Mosquera; Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Augusto Aragon (EQU)

Assistentes: Cristian Lescano (EQU) e Ricardo Baren (EQU)

VAR: Franklin Congo (EQU)

