Atlético x Flamengo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Flamengo almejam as primeiras colocações da tabela de classificação e prometem protagonizar um jogo emocionante no Brasileirão Sub-20. Afinal, os times se enfrentam nesta quinta-feira (16/05), às 21h30 (de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela sétima rodada.

LEIA MAIS: Flamengo x Bolívar: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir

O SporTV (TV fechada) transmite o jogo entre Atlético e Flamengo, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Atlético

Com sete pontos na tabela, as joias alvinegras estão no 14° lugar e buscam a primeira vitória como mandantes. Desse modo, o técnico Guilherme Dalla Déa pretende escalar força máxima. A esperança está no setor ofensivo. Afinal, João Rafael e Isaac vêm demonstrando muito entrosamento e chegam motivados para a partida. Os atacantes atleticanos, aliás, marcaram os gols diante do Fluminense na rodada anterior.

Como chega o Flamengo

Com três vitórias e duas derrotas, os Garotos do Ninho ocupam a oitava colocação e podem chegar no G4 em caso de vitória. Portanto, não pouparão esforços para conseguir um bom resultado fora de casa. O time vem de dois triunfos consecutivos na competição e chega embalado. Além de Lucyan, Hassan e Shola, é válido ficar de olho também em outra joia. Afinal, Felipe Teresa marcou dois gols nos últimos dois jogos e tem demonstrado oportunismo em campo. O atacante, desse modo, é um dos trunfos de Mario Jorge para o duelo fora de casa.

Atlético-MG x Flamengo

Campeonato Brasileiro Sub-20 – Sétima rodada

Data e horário: 16/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Minas Gerais (MG)

ATLÉTICO: Robert; Vitor Gabriel, Dudu, Renan e Maykon; Zé Phelipe, Vitinho, Caio Maca e Iseppe; João Rafael e Isaac. Técnico: Guilherme Dalla Déa

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, João Souza, Carbone e Ainoã; Fabiano, Jean Carlos e Lucyan; Hassan, Shola e Pedro Estevam (Felipe Teresa). Técnico: Mario Jorge.

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

Assistentes: Augusto Magno Ramos (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético x Flamengo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.