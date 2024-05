Cuiabá fica no empate com o Garcilaso. Vai à repescagem na Sul

O Cuiabá foi guerreiro, buscou muitas chances, mas teve de se contentar com o 1 a 1 em casa, na Arena Pantanal, contra o Real Garcilaso. O jogo pela quinta rodada do Grupo G teve o time peruano saindo na frente com um gol de Erustres no primeiro tempo. Mas, na etapa final, um golaço de Fernando Sobral deixou tudo igual.

Com o empate, o Grupo G já está definido, mesmo restando os jogos da última rodada. O Lanús, da Argentina, com 13 pontos, garantiu o primeiro lugar e a vaga direta às oitavas. Os cuiabanos, com nove pontos, não perde mais o segundo lugar e irá para a repescagem, quando vai encarar um dos terceiros colocados da Libertadores. Assim, o jogo entre Lanús e Cuiabá será mero amistoso. O Garcilaso tem cinco pontos e Metropolitanos (zero) fazem o outro jogo.

Garcilaso na frente

Cuiabá chega ao empate

CUIABÁ 1X1 DEPORTIVO GARCILASO

Copa Sul-Americana 2024 – Quinta rodada – Grupo G

Data: 15/5/2024

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Rikelme; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Lucas Fernánde (Derik Lacerda, 6’/2ºT); Jonathan Cafú (Eliel, 44’/2ºT), Clayson (Max, 34’/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Petit

DEPORTIVO GARCILASO: Vargas; Canales, Cornejo (Ugarriza, 39’/2ºT) e Ramos; Lojas, Gordillo (Perleche, 18’/1ºT), Cuero (Gentile, 38’/2ºT) Alexi Gómez, Erick González (Diez, 20’/2ºT) e Erustes; Urruti (Baran, 20’/2ºT) Técnico: Bernardo Redín

Gols: Erustres, 39’/1ºT (0-1); Fernando Sobral, 27’/2ºT (1-1)

Árbitro: Juan Lara (CHI)

Assistentes: Juan Serrano (CHI) e Alan Sandoval (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

Cartões amarelos: Cornejo, Erustres, Perleche, Cuero (GAR); Petit (CUI)

