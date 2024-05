Palmeiras vence o Del Valle e se garante nas oitavas da Libertadores

O Palmeiras venceu o Independiente Del Valle por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque e garantiu sua vaga nas oitavas e a primeira posição do grupo F, da Copa Libertadores. Richard Ríos, em um golaço de falta e Gustavo Gómez, este cobrando pênalti, marcaram para o Verdão. Os equatorianos chegaram a descontar com Lautaro Díaz, também em belo gol driblando toda a defesa alviverde, mas nada que tirasse mais três pontos para a equipe de Abel Ferreira.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 13 pontos e já está garantido na liderança do grupo. Além disso, chegou na mesma pontuação de Talleres e River Plate e vai brigar pela melhor classificação geral da Libertadores. Por outro lado, o Del Valle se complicou, estacionou nos quatro pontos e pode cair na tabela, dependendo do resultado de San Lorenzo e Liverpool-URU, que jogam nesta quinta-feira.

Golaço e pênalti decidem pro Palmeiras no primeiro tempo

O Palmeiras foi melhor do que o Independiente del Valle no primeiro tempo, no Allianz Parque. Tanto que chegou a marcar aos quatro minutos com Zé Rafael, mas o volante estava impedido. Os equatorianos até chegaram a assustar, principalmente com Caicedo, mas Weverton não teve tanto trabalho durante toda a primeira etapa. Aliás, o Verdão abriu o placar em grande estilo. Em cobrança de falta de muito longe, Richard Ríos acertou um chutaço e contou com a colaboração do goleiro Villar para abrir o placar. Aos 44 minutos, Marcos Rocha lançou na área e Flaco López cabeceou para o gol, mas antes a bola bateu no braço de Landázuri. Pênalti assinalado e convertido por Gustavo Gómez. Assim, o Alviverde foi para o intervalo com uma grande vantagem e com o jogo praticamente garantido.

Del Valle assusta, mas não empata

Já na etapa final, o Independiente Del Valle até buscou começar mais ofensivo, na tentativa de chegar ao empate. Tanto que chegou a marcar com Hoyos, após rebote de Weverton, mas o atacante estava impedido. O Palmeiras também chegou a balançar as redes novamente. Piquerez cobrou falta para dentro da área e Gustavo Gómez se esticou todo para fazer o segundo dele, mas o defensor também estava em posição irregular. O Verdão era melhor em campo, mas os equatorianos quem viria a mexer no marcador. Lautaro Díaz deu lindo drible em cima de Gómez, deixou Zé Rafael no chão e deslocou Weverton para marcar um golaço e descontar. No final, o Del Valle ainda pressionou em busca do empate, mas parou em defesas seguras do goleiro palestrino. Já o Verdão também teve chance de matar o jogo com Rômulo, mas o meia também parou no arqueiro. Contudo, nada que tirasse mais três pontos para o time de Abel Ferreira.

PALMEIRAS 2X1 DEL VALLE

Libertadores 2024 – 5ª Rodada do Grupo F

Data: 15/05/2024

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael e Richard Ríos (Rômulo, 36’/2ºT); Estêvão (Mayke, 23’/2ºT) e Lázaro (Luan, 36’/2ºT); Endrick (Raphael Veiga, 15’/2ºT) e Flaco López (Rony, 23’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

DEL VALLE: Villar, Landázuri, Carabajal, Richard Schunke e Beder Caicedo (Medina, 31’/2ºT); Joao Ortíz e Alcívar; Arroyo (Lerma, intervalo), Kendry Páez e Renato Ibarra (Lautaro Díaz, intervalo); Michael Hoyos (Bolaños, 31’/2ºT). Técnico: Javier Gandolfi.

Gols: Richard Ríos, 35’/1ºT (1-0); Gustavo Gómez, 47’/1ºT (2-0); Lautaro Díaz, 18’/2ºT (2-1)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Fernando Vejar (CHL)

Cartões Amarelos: ; Beder Caicedo, Landázuri (IDV)

