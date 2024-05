Flamengo atropela e ganha vida na Libertadores

O Flamengo segue vivo na Libertadores. O Rubro-Negro deixou de lado as críticas pelos últimos resultados, foi avassalador desde o início e goleou o Bolívar por 4 a 0, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos. Gerson, Ayrton Lucas, Everton e Pedro marcaram os gols da goleada.

Com a vitória, o Flamengo assumiu o segundo lugar do Grupo E, com sete pontos. O Rubro-Negro depende apenas de si para avançar às oitavas de final e têm chances de classificar com a liderança da chave. Para isso, basta vencer o Millonarios, da Colômbia, no dia 28, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Flamengo faz primeiro tempo avassalador e goleia Bolívar

O primeiro tempo foi marcado por um massacre rubro-negro. O Flamengo deixou de lado a pressão externa, partiu para cima do adversário e abriu o placar logo no primeiro minuto com Gerson. Em noite inspirada, Cebolinha comandou o ritmo do time. Assim, criou oportunidades para os companheiros. Arrascaeta teve a chance de ampliar ainda no início, mas não aproveitou.

O Bolívar conseguiu respirar após a pressão inicial e quase empatou, mas a finalização de Pato Rodríguez carimbou caprichosamente o poste esquerdo de Rossi. Se o ataque boliviano ensaiava algumas jogadas promissoras, a defesa estava em outro planeta. Dessa forma, o goleiro Lampe teve trabalho e salvou duas grandes chances, mas não conseguiu evitar os gols de Ayrton Lucas e Everton Cebolinha.

Com vantagem de três gols no placar, o Flamengo não precisou de muito esforço para confirmar a vitória nos últimos 45 minutos. Pedro, aos 11 da etapa final, aumentou o baile. O técnico Tite aproveitou para poupar jogadores como De La Cruz, Arrascaeta e Cebolinha, mas mesmo assim os substitutos tentaram mostrar serviço. Lorran e Luiz Araújo, por exemplo, ensaiaram algumas jogadas perigosas.

Flamengo 4 x 0 Bolívar

Libertadores – 5ª rodada da fase de grupos

Data: 15/05/2024

Local: Maracanã

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, min. 36’/1ºT) e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Igor Jesus, min. 14’/2ºT), Gerson e Arrascaeta (Lorran, min. 24’/2ºT); Everton (Luiz Araújo, min. 24’/2ºT) e Pedro (Gabriel, min. 23’/2ºT). Técnico: Tite

Bolívar: Lampe; Saavedra, Orihuela, Ordóñez e José Sagredo; Justiniano, Saucedo e Ramiro Vaca (Lucas Chávez, min. 21’/2ºT); Bruno Sávio, Francisco da Costa e Pato Rodríguez (Henry Vaca, min. 21’/2ºT). Técnico: Flavio Robatto

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Gols: Gerson, aos 1’/1ºT (1-0); Ayrton Lucas, aos 38’/1ºT (2-0); Everton, aos 43’/1ºT (3-0); Pedro, aos 11’/2ºT

Cartões amarelos: José Sagredo (BOL)

