Santos vence a Ponte Preta e reassume a liderança da Série B

O Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (15) e reassumiu a liderança da Série B. No Moisés Lucarelli, a equipe comandada por Fábio Carille contou com gols de Gil e Giuliano do primeiro tempo da partida pela sexta rodada da competição. Já a Macaca descontou com Sérgio Raphael, na etapa complementar.

Com o resultado, o Santos agora tem 12 pontos, à frente do Sport só pelo saldo de gols: 8 a 6. Os rivais Goiás e Vila Nova completam o G4, com 10 e 9, respectivamente. Já o primeiro fora é o América, também com 9. A Ponte Preta, por sua vez, aparece em 14º, com cinco pontos. Todos os 20 times têm os mesmos cinco jogos na Série B.

Ponte até começa melhor, mas Santos logo se impõe

Os donos da casa começaram mais em cima, enquanto o Santos esperava os momentos certos para contra-atacar. A Macaca teve uma movimentação interessante no início da partida, sobretudo com Matheus Régis e Elvis. No entanto, quem abriu o placar foi o Santos. Afinal, aos 15, Otero tocou para Guilherme. Este, por sua vez, cruzou para Gil marcar de cabeça.

A Ponte Preta respondeu com chute de Matheus Régis. No entanto, o Peixe reforçou porque é muito favorito para ser campeão. Com 21 de bola rolando, Otero arrancou e tocou para JP Chermont. O lateral cruzou buscando Morelos, mas o goleiro Pedro Rocha defendeu. No rebote, Giuliano ampliou. A equipe de Campinas sentiu os dois gols, se embolou taticamente, e viu o Peixe ainda ter outra boa chance com Otero da entrada da área.

A segunda etapa começou novamente com a Ponte Preta melhor. Desta vez, porém, a Macaca marcou. Aos sete, Elvis cobrou escanteio, e Sérgio Raphael marcou de cabeça, aproveitando falhas de João Paulo e Joaquim. Vale reforçar que o Santos caiu muito de rendimento desde a saída de Guilherme, lesionado, no final do primeiro tempo.

No entanto, Fábio Carille promoveu as entradas de Willian Bigode e Weslley Patati e também mexeu nas duas laterais. Dessa forma, ele conseguiu melhorar as jogadas de velocidade do Santos, que passou a apostar ainda mais nos contra-ataques. O primeiro, inclusive, teve boas oportunidades, mas viu a bola explodir na marcação. Nos acréscimos, Jean Carlos desperdiçou grande oportunidade para a Ponte Preta.

Próximos compromissos

O Santos volta a campo agora no próximo domingo (19), às 11h, quando recebe o Brusque pela sexta rodada da Série B. Já a Ponte Preta visita a Chapecoense no mesmo dia, mas às 16h.

PONTE PRETA X SANTOS

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Quinta rodada

Data: 15/5/2024

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Luís Haquin, Sergio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos (Emerson, aos 29’/2ºT), Iago Dias (Guilherme Bélea, aos 38’/2ºT) e Élvis (Jean Carlos, aos 29’/2ºT) ; Matheus Régis (Dodô, aos 24’/2ºT) e Gabriel Novaes Técnico: João Brigatti

SANTOS: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira, aos 32’/2ºT) , Gil, Joaquim e Escobar (Hayner, aos 32’/2ºT); João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Otero (Weslley Patati, aos 22’/2ºT); Morelos (Willian Bigode, aos 22’/2ºT) e Guilherme (Patrick, aos 36’/1ºT). Técnico: Fábio Carille

Gols: Gil, aos 15’/1ºT (0-1), Giuliano, aos 23’/1ºT (0-2) e Sérgio Raphael, aos 7’/2ºT (1-2)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Não houve

