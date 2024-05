Tite vê Flamengo consistente e no caminho certo

O Flamengo espantou a crise e colocou um pé nas oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro atropelou o Bolívar por 4 a 0, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos, e agora depende apenas de si para se classificar. O técnico Tite elogiou a consistência nos últimos dois jogos e vê a equipe no caminho certo.

“A agressividade na saída do adversário foi fundamental. É uma equipe bem treinada, bem codificada, e não abre mão de sair jogando. Sabíamos disso e sabíamos que a agressividade poderia dar oportunidades. Conseguimos fazer isso e criar um número de oportunidades grandes. Era uma equipe que fazia pressão alta e nos dava muito espaço”, disse.

O Flamengo foi avassalador no primeiro tempo. Gerson abriu o placar logo no primeiro minuto e mostrou o tom da partida. O Rubro-Negro ampliou com Ayrton Lucas e Everton antes do intervalo, enquanto Pedro fechou o placar na etapa final.

Com a vitória, o Flamengo assumiu o segundo lugar do Grupo E, com sete pontos. O Rubro-Negro depende apenas de si para avançar às oitavas de final e têm chances de classificar com a liderança da chave. Para isso, basta vencer o Millonarios, da Colômbia, no dia 28, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

