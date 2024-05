José Carlos Araújo se despede de Apolinho: ‘Agradecer pelos momentos inesquecíveis’

O radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu nesta quarta-feira (16), aos 87 anos. Ao longo da carreira, o jornalista se consagrou no rádio e marcou gerações com seus comentários em diferentes estações, como Globo e Tupi, Amigo de longa data, o narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, se despediu do companheiro com uma mensagem nas redes sociais.



“Meu querido amigo Apolinho, não existe palavra para expressar o tamanho do vazio que fica com a sua despedida. Você foi um grande parceiro na minha vida profissional, mas a nossa amizade sempre foi muito além da latinha. A única coisa que eu posso fazer no momento é agradecer pelos momentos inesquecíveis ao seu lado. Obrigado, Apolo. Você é eterno no rádio e no coração de todos nós”, escreveu o veterano comunicador da Rádio Tupi.

Ambos atuaram juntos por muitos anos na rádio em transmissões esportivas e mesas redondas. Além disso, também foram companheiros de programas de TV na CNT nos anos 90. Apolinho ficou marcado por bordões e pelo trabalho ao lado tanto de Garotinho, como de Gilson Ricardo, Luís Penido, Gerson, o Canhotinha de Ouro, entre outros.

Passagem pelo Flamengo

Em 1995, o radialista, que era um apaixonado pelo Flamengo, aceitou o convite do então presidente Kleber Leite, assumiu a tarefa de treinar o Rubro-Negro. No ano do centenário, o time tinha o ataque dos sonhos com Sávio, Romário e Edmundo, porém terminou o Brasileirão em 21º. Três anos depois, ele voltou para assumir o cargo de diretor de futebol.

Por fim, vale destacar que foi o locutor Celso Garcia, em alusão aos equipamentos usados pelos astronautas da missão à Lua Apollo 11, que deu o apelido Apolinho, que se tornou marca registrada do eterno radialista.

