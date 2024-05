Veja a repercussão da morte de Washington Rodrigues, o Apolinho

O radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu nesta quarta-feira (15), aos 87 anos, vítima de um câncer. Ao longo da carreira, o jornalista se consagrou no rádio e marcou gerações com seus comentários em diferentes estações, como Globo e Tupi. Assim, a morte do jornalista repercutiu entre clubes de futebol, amigos jornalistas e outras personalidades do esporte.





Entre as pessoas que publicaram homenagens ao comunicador, estão o seu companheiro de rádio, José Carlos Araújo, o Garotinho. Além disso, o narrador Luiz Penido se emocionou durante a transmissão da vitória do Flamengo sobre o Bolívar ao comentar sobre a despedida do amigo.

Em 1995, o radialista, que era um apaixonado pelo Flamengo, aceitou o convite do então presidente Kleber Leite, assumiu a tarefa de treinar o Rubro-Negro. No ano do centenário, o time tinha o ataque dos sonhos com Sávio, Romário e Edmundo, porém terminou o Brasileirão em 21º. Três anos depois, ele voltou para assumir o cargo de diretor de futebol.

Sendo assim, vale destacar que foi o locutor Celso Garcia, em alusão aos equipamentos usados pelos astronautas da missão à Lua Apollo 11, que deu o apelido Apolinho. O apelido, portanto, se tornou marca registrada do eterno radialista.

Estádio Maracanã

“Hoje nos despedimos de um grande ícone do jornalismo esportivo. Um gigante rubro-negro que ficará pra sempre marcado na história. Descanse em paz, Apolinho!









Uma publicação compartilhada por Maracanã (@maracana)





Evaristo de Macedo, ex-jogador

“O querido Apolinho descansou. Lutou bravamente, mas não resistiu. Há três dias ainda conversamos. Um grande amigo, um ídolo, um fã, um irmão, amante do rádio, do futebol e do Flamengo. Vá em paz, Apolinho. Fique com Deus. Um abraço apertado e carinhoso nos filhos e netos.”









Uma publicação compartilhada por Evaristo de Macedo (@evaristodemacedo)





Rádio Tupi

“Washington Carlos Nunes Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de setembro de 1936. Revelou-se desde cedo um amante do futebol e sempre se orgulhou em dizer que organizava saídas da escola para frequentar o recém-inaugurado Maracanã. Na juventude, enquanto era bancário, tinha como hobby a prática do futebol de salão e, ainda de forma amadora, enviava boletins sobre a modalidade para a Rádio Guanabara, que o contrataria em um futuro não tão distante.”









Uma publicação compartilhada por Super Rádio Tupi (@radiotupi)





Luiz Penido, narrador

“Morreu no Rio o maior ícone do rádio. Apolinho, Washington Rodrigues partiu hoje para a vida eterna ao lado de Jesus, quando seu [Flamengo] ganhava por 3×0. Assim que partiu veio um gol em sua homenagem. Vitória do Flamengo por 4×0 na Libertadores.”

MORREU NO RIO O

MAIOR ÍCONE DO RÁDIO. APOLINHO, WASHINGTON RODRIGUES PARTIU HOJE PARA A VIDA ETERNA AO

— Luiz Penido (@PenidoOficial) May 16, 2024





Mauro Cézar, jornalista

“Enquanto o Flamengo goleava o Bolívar, partia o maior comunicador do rádio que ouvi. E um dos maiores rubro-negros. Adeus, Velho Apolo. Geraldinos e arquibaldos sentirão saudades. Obrigado por tudo.”

Washington “Apolinho” Rodrigues, @apolinhotupi, nos deixou.

Enquanto o Flamengo goleava o Bolívar, partia o maior comunicador do rádio que ouvi.

E um dos maiores rubro-negros.

Adeus, Velho Apolo.

Geraldinos e arquibaldos sentirão saudades.

— Mauro Cezar (@maurocezar) May 16, 2024





Flamengo

“Perdemos um dos maiores comunicadores do esporte nacional. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou nesta quarta-feira. Em décadas de carreira, moldou a forma como vivemos o futebol. Criou expressões inesquecíveis – é impossível lembrar do Gol do Pet em 2001 sem lembrar do aviso que “acaba de chegar São Judas Tadeu” na voz de Apolinho. Washington Rodrigues foi treinador do Mais Querido no ano de nosso centenário e, ainda assim, era admirado e adorado pelas torcidas dos nossos rivais por seu carisma, sua imparcialidade e sua paixão. Ele nos deixou em uma noite em que o Flamengo venceu com “chocolate” – expressão inventada por ele para definir goleadas.

— Flamengo (@Flamengo) May 16, 2024





