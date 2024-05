Carille celebra vitória, mas faz ressalva: ‘Poderíamos sofrer menos’

O Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o desempenho do Peixe não agradou o técnico Fábio Carille. O treinador acredita que sua equipe foi consistente, mas pecou em algumas tomadas de decisão durante o jogo.

“Fizemos um jogo consistente. Poderíamos ter controlado melhor o segundo tempo. Temos qualidade para fazer, mas algumas vezes tomamos decisões que a bola fica com adversário. Precisamos melhorar isso. O campeonato é muito difícil. O Sport com quatro vitórias perde para o Ituano que não tinha nenhuma vitória. Um campeonato difícil. Temos que estar atentos e tratar todo jogo como uma decisão”, disse Fábio Carille.

Além disso, o treinador acredita que o Santos poderia ter sofrido menos contra a Ponte Preta. O Peixe acabou sofrendo pressão durante o segundo tempo e, por pouco, não sofre o gol de empate em Campinas.

“Consistência é uma coisa, melhor jogo do Santos é outra. Sabíamos o que poderia acontecer no jogo. A Ponte aqui é muito aguerrida. Viemos preparados. Sofremos e poderíamos sofrer menos. Mas é comemorar muito a vitória”, completou o treinador.

Assim, o Santos volta a campo no próximo domingo (19), para encarar o Brusque, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Aliás, esta partida também vai marcar o retorno do torcedor ao estádio santista. O clube conseguiu uma liminar para ter sua torcida novamente ao seu lado e toda a renda será revertida para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

