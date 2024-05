Depois de um grupo de torcedores protestar no CT Carlos Castilho, o Fluminense viveu com uma nova manifestação, desta vez em Laranjeiras. Na madrugada desta quinta-feira (16), as ruas da sede do clube foram pichadas. Com isso, o principal alvo foi o técnico Fernando Diniz, em virtude do desempenho do time na temporada.





Dessa forma, o grupo pichou na Rua Álvaro Chaves, perto do portão principal da sede. Por lá, ficaram algumas mensagens como: “2023 acabou” e “para de inventar”. Reclamações diretas sobre as improvisações do treinador ao longo do ano.

Além disso, torcedores colaram cartazes nos postes com mensagens específicas para o comandante tricolor. Em uma delas, a frase ressalta: “O Fluminense não é laboratório”.

Depois da derrota para o São Paulo, o Tricolor ficou com cinco pontos e entrou no Z4, sem conseguir pontuar longe do Rio de Janeiro. No momento, a equipe tem a pior defesa da competição, ao sofrer 12 gols em seis rodadas e segue com uma extensa lista de lesionados.

Por fim, a equipe volta a campo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), pela Libertadores. A situação no torneio continental é bem diferente, e os comandados de Fernando Diniz podem garantir a vaga nas oitavas caso derrotem o Cerro Porteño.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Grupo de torcedores picha Laranjeiras: ‘Fluminense não é laboratório’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.