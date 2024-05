O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira (16), os relacionados para o duelo contra o Cerro Porteño (PAR), que acontece às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. A lista conta com retornos e ausências.

As voltas são dos meias Gabriel Pires e Renato Augusto. Já as novas baixas ficam por conta dos zagueiros Felipe Melo (suspenso) e Manoel (poupado após apresentar dores na coxa). Os zagueiros Thiago Santos e Marlon, além do lateral-direito Samuel Xavier, do volante André e dos atacantes Douglas Costa e Lelê são os outros desfalques.

CONFIRA A RELAÇÃO

Nossos relacionados pra enfrentar o Cerro Porteño! VAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/8ICcxqrvlA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 16, 2024

LEIA MAIS: Sem Felipe Melo, Fluminense terá quarta dupla de zaga diferente na Libertadores

Dessa forma, a partida acontece nesta quinta-feira e vale pela quinta rodada da Libertadores. Com oito pontos, o Fluminense pode garantir vaga caso vença (iria a 11), já que o terceiro colocado Colo-Colo (CHL) tem apenas cinco pontos e só pode chegar a oito.

O empate já seria suficiente para classificar o Tricolor. Neste caso, porém, a primeira colocação não estaria assegurada, ficando, assim, para a sexta e última rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com voltas, Fluminense divulga relacionados para pegar o Cerro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.