Guilherme tem lesão e vai desfalcar o Santos. Veja possíveis substitutos

O Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro, mas sofreu um duro golpe. Isso porque o destaque da temporada, o atacante Guilherme, deixou o gramado com dores no músculo posterior da coxa esquerda e preocupa o clube.

Guilherme fazia boa jogada pelo lado esquerdo, depois de dar assistência para Gil marcar o primeiro gol da partida, quando caiu no gramado. Ele precisou ser substituído com fortes dores na região da coxa esquerda. Agora, Fábio Carille terá a missão de encontrar um substituto para seu destaque no ano.

“Guilherme faz uma temporada muito boa desde o Campeonato Paulista, jogador importante. Vamos analisar com calma as alternativas. Quem jogar, vamos dar todo o apoio para fazer um bom jogo”, disse Carille após a partida.

Com cinco gols na temporada, Guilherme é o artilheiro do Santos e um dos principais jogadores do esquema tático de Fábio Carille. Além disso, ele se destaca com boa presença técnica e fisicamente, mas, principalmente com papel fundamental no esquema tático do treinador.

Quem pode substituir Guilherme no Santos?

Uma das opções para substituir Guilherme é Patrick. Uma das principais contratações para a temporada, ele foi escolhido para entrar no lugar de Guilherme no embate contra a Ponte Preta. Apesar de não ter um bom começo com a camisa do Santos, o jogador teve a melhor fase da carreira, pelo Inter, atuando pelo lado esquerdo e tenta repetir o bom momento.

Contudo, o que joga contra Patrick são suas características. Afinal, Guilherme é um jogador de mais velocidade e mais ofensivo, enquanto o meia cadencia mais a bola e é mais cerebral.

Assim, se quiser manter a velocidade na equipe, Carille pode optar pelo jovem Wesley Patatti. O garoto está sendo bem visto pelo treinador, mas ainda não teve a oportunidade de ser titular.

Por fim, o treinador também pode optar por Willian Bigode. Porém, a entrada do atacante provocaria uma mudança na parte tática do Santos, com o veterano atuando como um segundo atacante, próximo a Morelos, e com Giuliano e Otero sendo uma dupla de meias armadores. Assim, jogaria sem pontas na equipe.

O Santos volta a campo para encarar o Brusque, pela 6ª rodada da competição. Os times se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O post Guilherme tem lesão e vai desfalcar o Santos. Veja possíveis substitutos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.