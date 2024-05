O narrador José Carlos Araújo, o famoso Garotinho, lamentou, nesta quinta-feira (16), a morte do radialista Washington Rodrigues, o eterno Apolinho, vítima de um câncer, aos 87 anos. Emocionado, o locutor da Super Rádio Tupi relembrou os 58 anos de convivência e classificou o amigo como ‘o maior comunicador’ que ele acompanhou no rádio.





“O Apolinho foi o maior comunicador que eu acompanhei e vi em rádio. Nos 58 anos de convivência, ele mostrou pra gente o quanto era parceiro e amigo. A gente passava mais tempo junto do que com a nossa própria família. Essa é a realidade. Ele não foi meu amigo, eu perdi um irmão, e por isso estou muito sentindo”, disse José Carlos Araújo, durante o velório do comunicador na sede do Flamengo, na Gávea.

Mudança para comentarista

O narrador explicou que sugeriu ao companheiro, que ele deixasse de ser repórter para ocupar o posto de comentarista, logo após a final da Copa do Mundo de 1978, na Argentina. Foi a partir disso, que o comunicador ganhou ainda mais espaço e se tornou emblemático, com bordões e muito carisma.

“O momento em que ele se transformou de repórter para comentarista foi uma sugestão minha. Foi em um táxi em Buenos Aires, saindo do estádio Monumental de Nuñez para o aeroporto. Em 1978, depois da final da Copa do Mundo, eu sugeri, ele relutou. Mas ele aceitou, foi firme e se transformou no maior comentarista do Brasil”, completou.

Ao longo da tarde desta quinta-feira (16), o Flamengo abriu as portas de sua sede, na Gávea, para velar o corpo de Washington Rodrigues. Assim, o eterno Apolinho era um apaixonado pelo clube carioca e chegou a ser treinador e diretor de futebol nos anos 90.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Garotinho diz que Apolinho era ‘o maior comentarista do Brasil: ‘Perdi um irmão’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.